Guat is gangen, nix is gscheng. Der SC Wieselburg hat seinen Auftritt am Parkett zur vollsten Zufriedenheit hinter sich gebracht. In zweierlei Hinsicht. Zum einen blieben Verletzungen aus. Zum anderen präsentierten sich die Braustädter beim Hallenmasters des SKU Amstetten ansprechend. Am Ende wurde es Platz drei.

Und das mit einer ausgesprochen jungen Truppe. Mehrere Versprechen für die Zukunft wurden da abgegeben. Aus einer mannschaftlich geschlossen starken Leistung ragte ein Akteur besonders heraus: Gabriel Hinterberger. Nach seinen elf Treffern in der Hinrunde der 2. Landesliga West war der Name des Offensivwirblers sicherlich in vielen Notizbüchern bereits mehrfach unterstrichen. Dank des Titels des Torschützenkönigs (8 Treffer) am Amstettner Parkett dürften aber wohl nochmals einige Scouts auf Hinterberger aufmerksam geworden sein.

Jetzt bewegen wir uns hier natürlich ganz tief im Gebiet der Kaffeesudleserei. Aber besonders an dieser Stelle der Zeitung hat dies durchaus auch seine Berechtigung. Der SC Wieselburg muss wohl aufpassen, dass er seinen Offensivtrumpf im Sommer nicht verliert. Für den Fall der Fälle haben sich die Verantwortlichen aber sicher bereits einen entsprechenden Plan zurechtgelegt.