„Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Dieses Sprichwort trifft die Situation rund um das Scheibbser Hotel wohl besser als alles andere. Wieder einmal hoffen Stadtverantwortliche und die Scheibbser Bevölkerung gemeinsam, dass ein angedachtes Projekt am Hotel-Areal in Realität umgesetzt wird. Zu viele Luftblasen sind in den letzten Jahren hier schon zerplatzt.

Doch rein vom Gefühl her, ist es jetzt anders. Zum einen kann die Stadt (mit)entscheiden, was mit dem Hotel-Areal passieren soll. Denn es gehört seit einem Jahr ihr. Zum anderen stehen mit Top3 und der Portal GmbH Leute dahinter, die in Scheibbs schon einiges bewegt haben und weiter bewegen wollen. Keine ausländischen Investoren, denen es eigentlich nur um mögliche Gewinne geht. Nein, hier stehen Leute mit Herzblut für Scheibbs ganz vorne. Und genau das ist der große Hoffnungsschimmer, den alle Seiten mit dem aktuellen Projekt und dem Optionsvertrag verbinden.

Bleibt nur zu hoffen, dass alle Ideen so aufgehen, wie geplant. Dann könnte sich das Scheibbser Stadtzentrum spätestens Ende 2019 in einem ganz neuen Licht präsentieren.