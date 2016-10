Eigentlich ist es ja die Grundessenz des Spiels. Beim Fußball muss man Tore erzielen. No na. Ohne Tore, keine Siege, keine Titel, keine Legenden, keine Party. Was auf dem Papier so einfach ist, das stellt in der Realität so viele aber oftmals vor schier unüberwindbare Probleme.

Denn wenn die Kugel nicht rein will, dann will sie halt einfach nicht rein. Da kann man machen, was man will. Da hilft auch kein extra Abschlusstraining. In Wieselburg kann man momentan ein Lied davon singen. Und in Gresten. Und in Lunz. Wieselburg hätte im Derby gegen Ybbs die Weichen früh auf Sieg stellen können, verwertete aber seine Möglichkeiten nicht. Ebenso Lunz.

Ebenso im Derby. Da die Kicker aus der Seegemeinde mit ihren Gelegenheiten fahrlässig umgingen bzw. zweimal am Aluminium scheiterten, freuten sich die Gäste aus Göstling über einen erkämpften Derbysieg. Gresten-Reinsberg fand, trotz Personalknappheit, in St. Georgen zahlreiche gute Chancen vor, traf aber schlicht und einfach nicht. Die Konsequenz: eine bittere Niederlage.

Alle drei Teams sind jedoch in der Lage, diese Talsohle zu durchschreiten. Die Qualität ist vorhanden und die Saison dauert noch lange. Nur eine Sache ist jetzt wichtig: Die Ruhe zu bewahren.