Seit Jahren klagt man in Purgstall über das aussterbende Ortszentrum. Und tatsächlich: An manchen Tagen gleichen Pöchlarnerstraße oder Kirchenstraße einer Geisterstadt.

Das soll sich ändern. Die Gemeinde hat ein ehrgeiziges Projekt ins Visier genommen. Um 5,1 Millionen Euro soll der Ortskern zu neuem Leben erweckt werden. Mit einem neu gestalteten Kirchenplatz als öffentliche Begegnungszone und neuen Gebäudenutzungskonzepten.

Ehrgeizige Ziele verlangen Opfer. So manch ein Straßen- oder Güterwegsprojekt muss aus budgetären Gründen hinten angestellt werden. Dennoch sollte man dieses Projekt nicht von vornherein verurteilen. Ganz im Gegenteil. Gelingen wird eine Ortskernbelebung in Purgstall nur dann, wenn möglichst viele Purgstaller dahinter stehen. Nicht umsonst hat man dieses Projekt auch als Bürgerbeteiligungsprojekt eingeleitet. Wenn die ersten Kritiker schon jetzt laut schreien, bevor der erste Stein umgedreht ist, dann sind sie fehl am Platz.