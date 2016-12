In Steinakirchen hat der Gemeinderat am Mittwoch die Weichen für einen Neustart bei der Sportunion, dem größten Verein in der Gemeinde, gestellt. Einem Verein, der sich seit Jahrzehnten auch um die Nachwuchsarbeit in der Gemeinde besonders annimmt. Ein Verein, der zuletzt aber finanziell arg ins Strudeln geraten ist.

Auflösung, Konkurs, Abspaltungen – all das stand in den letzten Monaten im Raum. Nun schaut es so aus, als ob am 17. Dezember bei der nächsten Generalversammlung doch ein geordneter Neubeginn möglich wäre. Der Subventionsbeschluss der Marktgemeinde war dazu ein unbedingtes Muss.

Denn kein Obmann würde mit einem Minus von 50.000 Euro auf einem Konto einen Neustart wagen – auch wenn es sich „nur“ um ein Zwischenfinanzierungskonto handelt. Die Darlehensraten für den Kabinen- und Trainingsplatzneubau zu begleichen, ist ohnehin Bürde genug für die nächsten Jahre. Da kann man ein weiteres Minus am Konto nicht gebrauchen. Jetzt ist ein Neustart möglich – ohne jegliche Parteipolitik. Die hat in einem Verein nichts verloren.