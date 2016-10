31 Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Scheibbs erhielten am Donnerstag ihre Diplome. Die endgültig letzten Zeugnisse, die in Scheibbs verliehen wurden. Denn seit Donnerstag ist die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Scheibbs praktisch Geschichte.

Die 31 Diplom-Ausbildungsplätze sind von den Fachhochschulen St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt aufgesogen worden. Und auch die Pflegehilfe-Ausbildungsplätze wandern mit Jahresende von Scheibbs nach Amstetten ab.

611 Diplomanden und 88 Pflegehelfer sind in den 23 Jahren seit dem Bestehen der Schule in Scheibbs ausgebildet worden. 699 junge Menschen, die ihre Ausbildung vor Ort in der Region genießen konnten. Eine Ausbildung, bei der der persönliche Kontakt zwischen Lehrern und Schülern aber auch mit den Praktikumsstellen im Klinikum oder den Heimen groß geschrieben wurde.

Eine Ausbildung, die auch viel Wert auf Persönlichkeitsbildung legte. Das alles wird nun anders. Für die Region ein herber Verlust – nicht nur der Schule, sondern auch der jungen Menschen wegen, die dadurch zu Pendlern werden.