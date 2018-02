Die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel hat also ernst gemacht. Zehn Zwei-Mann/Frau-Bankstellen werden mit 4. Mai dieses Jahres geschlossen. Zehn Filialen in zehn kleineren Ortschaften, die damit wieder ein Stück Nahversorgung verlieren. Ganz entspricht dies nicht mehr dem Genossenschaftsgedanken von Gründer Wilhelm Friedrich Raiffeisen. Aber das wirtschaftliche (Banken)Umfeld fordert heute (leider) auch ein anderes wirtschaftliches Denken.

Nichtsdestotrotz geht es für die Menschen der betroffenen Orte auch um die Versorgung mit Bargeld. Alle zehn Filialen hatten auch Bankomaten – meist die einzigen in der Gemeinde. Ob diese vor Ort bleiben, ist noch ungewiss. Immer öfter hört man die Idee, „Synergien“ mit einem Nahversorger nutzen zu wollen. Eine Idee, von der beide Seiten profitieren sollten. Auch die Kunden? Nur zum Teil. Denn Bargeld gibt’s nur in Verbindung mit einem Einkauf. Damit ist man auf die Öffnungszeiten der Nahversorger angewiesen. Nur diese haben meist dann nicht geöffnet, wenn Veranstaltungen stattfinden, sprich am Wochenende. Also nur eine halbe Lösung.