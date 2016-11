Der Arbeitsmarkt im Scheibbser Bezirk war in den letzten Jahren praktisch eine Konstante. Es gab fast kein Monat, an dessen Beginn das AMS Scheibbs nicht mit Top-Zahlen und der niedrigsten Arbeitslosenquote aufhorchen ließ. Verkürzt gesagt: Die Nummer eins in Niederösterreich sind wir. Und egal, selbst wenn der landesweite Trend einen Anstieg brachte, im Scheibbser Bezirk war die Welt in Ordnung. Hier gingen die Arbeitslosenzahlen zurück.

Umso mehr überrascht jetzt die Oktober-Bilanz. Erstmals seit vielen Monaten verzeichnet man auch im Bezirk einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr. Und das mit 6,7 Prozent sogar deutlicher als im landesweiten Schnitt (+2,8 Prozent). Die 6,7 Prozent plus bedeuten den zweithöchsten Wert im Land. Einen ersichtlichen Grund für diesen kräftigen Anstieg gibt es nicht. Bleibt also zu hoffen, dass es nur ein einmaliger Warnschuss ist.

Für die Verantwortlichen im Bezirk ist aber klar: Wir sind auch auf diesem Sektor keine Insel der Seligen mehr. Zurücklehnen gibts nicht. Vor allem auch für die Arbeitssuchenden selbst nicht.