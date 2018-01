Mit dem neuen Jahr öffnet sich in der Bezirkshauptstadt Scheibbs auch ein neues Kapitel in puncto Stadtentwicklung. Seit 1880 ist das „Hotel zum Goldenen Kreuz“ eines der zentralsten Gebäude in der Scheibbser Hauptstraße.

Über 100 Jahre war es das einzige Hotel in der Bezirkshauptstadt und unter der Führung der Familie Hofmarcher lange auch eines der Vorzeigehäuser in der Region. Zig Bälle, Hochzeiten und andere Veranstaltungen gingen im Hotel-Saal über die Bühne. Diese Zeiten sind lange vorbei.

Seit sechseinhalb Jahren steht das Hotel leer und verfällt. Das Gebäude wurde immer mehr zum Schandfleck mitten in der Stadt – und durch die abbröckelnde Fassade zur Gefahr für Passanten. Im Frühjahr soll es abgerissen werden. Und das ist gut so. Ein neues Kapitel fordert manchmal einen konsequenten Abschluss mit der Vergangenheit.

Im Stadtzentrum entsteht ein moderner Wohnungs- und Geschäftskomplex. Das Scheibbser Hotel ist Geschichte – fast. 18 Hotelbetten und (hoffentlich) eine passende Gastronomie sollen ein neues Kapitel aufschlagen – für das Hotel, aber auch für die Stadt.