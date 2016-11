Jetzt hat es also tatsächlich Mitte November das erste Mal geschneit. Bis in die Niederungen herunter. Und das gar nicht so wenig. Nicht nur angezuckert wurde sie, die Region, am vergangenen Wochenende.

Nein, der Schnee war gekommen, um zu bleiben. Vorerst. Und auch wenn man in den letzten Jahren zunehmend länger auf diese Winterpremiere hat warten müssen, so unglaublich überraschend kam die Weiße Pracht jetzt nicht über uns.

Was die Skigebiete jubilieren lässt, ist für die Fußball-Platzwarte eher weniger erfreulich. Das ohnehin schon schwer malträtierte Grün wird durch die nasskalte Decke zusätzlich belastet.

Jetzt kann man das Wetter ja nicht beeinflussen. Den Spielplan schon. Jahrelang war es in der 2. Klasse Ybbstal gang und gäbe, die letzte Herbstrunde vorzuziehen und im Sommer eine Woche früher anzufangen. Für heuer hat sich die Mehrheit der Vereinsvertreter dagegen entschieden. Um zwischen den Saisonen mehr Freizeit zu haben.

Das ist natürlich zu respektieren. Urlaubszeit ist schließlich auch Familienzeit. Aus spielplantechnischer Sicht war die Entscheidung allerdings, naja, eher etwas patschert. Denn damit hat man sich, wenig überraschend, eine Verlängerung bei Temperaturen um den