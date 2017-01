Das geplante Wasserkraftwerk Lautermühle-Sohlestufe ist seit Jahren ein Dauerbrenner in Purgstall. Klement Florian hat es initiiert. Die Kapsch Holding zeigt nun Interesse, es umzusetzen. In der Dezember-Sitzung wurde der Purgstaller Gemeinderat befasst – im nicht öffentlichen Teil. Nur warum? Was will man geheim halten?

Es geht um einen Beschluss, dass sich die Gemeinde bei den Errichtungskosten der rund 500.000 Euro teuren Fischaufstiegshilfe mit 100.000 Euro beteiligt. Soweit, so gut, vor allem, wenn man die gesamten Projektkosten inklusive Kraftwerk betrachtet. Da geht es um rund 3,5 Millionen Euro. Wobei die Gemeinde natürlich nur für die Fischaufstiegshilfe beziehungsweise die Wehrsanierung eine Verpflichtung hätte.

Dennoch geht es um 100.000 Euro, von denen die Öffentlichkeit eigentlich nichts mitbekommen hätte. Irgendwie fehlt mir da das Verständnis. Das ist öffentliches Geld und daher gehört darüber auch öffentlich diskutiert – noch dazu über ein Projekt, das aufgrund der Vorgeschichte ohnehin schon sensibel genug ist.