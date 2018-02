Jubelstimmung in Göstling. Mit Katharina Gallhuber gelang bereits dem dritten Einwohner der knapp 2.100-Seelengemeinde Olympia-Bronze. Mit Thomas Sykora, Kathrin Zettel und Katharina Gallhuber enstammen alle drei dem Skiclub Göstling-Hochkar.

Zwar haben alle drei die gleiche Farbe an Medaillen, doch die Umstände können unterschiedlicher nicht sein. Thomas Sykora holte sich 1998 in Nagano die „Pflichtmedaille“, nachdem der Slalomspezialist den Weltcup dominierte und sogar nach dem ersten Durchgang in Front lag. Bei Kathrin Zettl handelte es sich nach dem Tod ihrer Großmutter wenige Tage vor dem Rennen in Sotschi um die emotionalste Medaille. Bei Katharina Gallhuber war die Medaille die größte Überraschung. Die 20-Jährige vergaß bei allen Erfolg nicht auf ihre Wurzeln. Sie betonte in Südkorea, wie wichtig die Anfänge beim SC Göstling-Hochkar waren.

Der Skiclub Göstling-Hochkar ist die absolute Talenteschmiede (Nieder-)Österreichs und sorgt mit den drei Medaillengewinnern für Vorbilder aus den eigenen Reihen. Vorbilder zum Angreifen und Nacheifern.