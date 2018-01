Die Landtagswahlen 2018 sind geschlagen. Auf Landesebene dürfen sich alle als Gewinner fühlen, auch wenn vier Parteien ihr eigentliches Wahlziel, das Brechen der ÖVP-Absoluten, nicht erreicht haben.

Auf Bezirksebene ist es da schon ein wenig anders. Grund zur Freude haben nur die ÖVP – und mit Abstrichen die FPÖ. Die ÖVP dafür so richtig. Sie feiert das größte Plus in Niederösterreich, Zugewinne in 16 und die Mehrheit in 17 von 18 Gemeinden. Mit Toni Erber sollte ein echter Wahlkämpfer und Vorzugsstimmenkaiser wieder in den Landtag einziehen.

Die ÖVP hat mit dem Persönlichkeitswahlrecht ihre Stimmen maximiert. Das hat sich erstmals auch bei einem anderen ÖVP-Kandidaten deutlich gezeigt: LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Seine Erfolge in der Region Wieselburg, wo er die roten Gemeinden Wieselburg und Petzenkirchen umgedreht hat, sind Gradmesser dafür, welche Rolle die Persönlichkeit bei Wahlen spielt. Der Wähler von heute wählt nicht mehr in erster Linie die Partei – er wählt die Person. Auf allen politischen Ebenen.