Knapp war‘s. A...knapp, um den Herrn Bundespräsidenten zu zitieren. In allerletzter Sekunde hat die Union Steinakirchen den Abstieg in die 2. Klasse abgewendet. In Person von Imre Biro. Der Rumäne erzielte am Josef Welser Sportplatz in Gresten in der Nachspielzeit das 1:1, stürzte die Hausherren ins Tal der Tränen und ließ im Lager der Steinakirchner alle Dämme brechen.

Dennoch muss er den Verein nun verlassen. Genauso wie sein Legionärskollege Mihai Lucian Foca. Nachbesetzt werden die freien Plätze nicht. Zumindest nicht mit Kickern aus dem Ausland. Der Steinakirchner Vorstand hat sich dazu entschlossen, auf einheimische Spieler zu setzen. „In den vier Partien, in denen kein Legionär am Feld war, haben wir gesehen, dass es ohne auch geht“, erklärt Robert Erber, Sportlicher Leiter der Erlauftaler. „Außerdem drängen aus der eigenen U23 viele talentierte Jungkicker nach.“

36 Spieler waren am vergangenen Mittwoch beim Trainingsauftakt der Sportunion Steinakirchen dabei. Eine unglaubliche Anzahl. Das zeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige sein kann. Der Plan könnte aufgehen. Es wäre der Union zu wünschen. Und zumindest ist damit eine auf den Tribünen des Unterhauses immer wieder laut werdende Forderung erfüllt.