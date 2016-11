Ein Proponentenkomitee für einen Fachhochschul-Studiengang in Wieselburg. Das kommt einem doch bekannt vor. Mitte der 90er-Jahre hatten sich Verantwortliche der Region unter dem Vorsitz des damaligen Messepräsidenten Karl Böhm zum Ziel gesetzt, einen FH-Studiengang nach Wieselburg zu holen. Im Oktober 1999 wurde dieses Ziel in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wiener Neustadt erreicht. Die ersten 55 Studenten starteten ihr FH-Studium in Wieselburg.

Nun gibt es wieder ein Proponentenkomitee. Wieder soll die FH Wiener Neustadt als Partner dienen. Wieder ist es vorerst eine politische Willenskundgebung. Auch um den Oberösterreichern, die ebenfalls einen agrarischen Studiengang haben wollen, Stärke zu zeigen.

Die Hausaufgaben hat man in Wieselburg gemacht. Ein Curriculum ist praktisch fertig. Mit dem Francisco Josephinum und seinem Umfeld hat man die optimalen Voraussetzungen. Und die Region würde insgesamt profitieren. Daher heißt es auch bei diesem Projekt: Alle an einem Strang ziehen und den Studiengang nach Weinzierl holen.