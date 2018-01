Tabula rasa. Alles was war, ist vergessen. Alles was kommt, wird besser. Hoffentlich. Willkommen, Neuanfang. Beim SV Scheibbs wurden nach der verkorksten Hinrunde die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen gemacht. Von den Legionären Andras Gal, György Toth und Roni Ribeiro da Silva haben sich die Bezirkshauptstädter schon länger getrennt. Nun sagte der SV weiteren drei (Ergänzungs-)Spielern Adieu.

Gleichzeitig holten die Schwarz-Weißen aber fünf neue Kicker. Wie weit sich das Gesicht des SV Scheibbs dadurch verändert, wird sich im Laufe der Rückrunde offenbaren. Anzuerkennen ist zu diesem Zeitpunkt jedenfalls der Mut der Verantwortlichen, diesen harten Schnitt zu setzen. Viele andere Optionen hatten Erich Mühlbacher, seines Zeichens Sportlicher Koordinator des SV, und seine Kollegen in Wahrheit aber auch nicht. Zu mau war der Herbst in Scheibbs verlaufen.

Jetzt also Neuanfang. Der Weg ist frei für jene Spieler, die (mehr oder weniger) lautstark ihren Platz in der Kampfmannschaft gefordert haben. Dass so rasch der Sprung heraus aus der Bedeutungslosigkeit gelingt, darf bezweifelt werden. Dazu ist die Konkurrenz (noch) zu stark. Das heißt aber auch, dass sich in aller Ruhe ein eingeschworener Kern bilden kann. Wo Schatten ist, ist eben auch Licht.