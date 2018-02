Noch dauert es ein wenig. Ein paar Wochen noch. Langsam aber sicher darf sich der geneigte Fan wieder darauf einstellen, dass im regionalen Unterhaus die Kugel wieder rollt. Am vergangenen Wochenende ging das erste Testspiel mit Bezirksbezug über die Bühne.

Am kommenden Wochenende folgen weitere Partien. Wir befinden uns aktuell an einem Punkt der Vorbereitung, an dem die Funktionäre kurz durchschnaufen können. Das Transferfenster ist geschlossen. Die Hausaufgaben sollten, im Idealfall, erledigt sein. In Wieselburg und Oberndorf wurden sie das. Die Braustädter verpflichteten mit Michal Ordos den gesuchten Top-Stürmer. Eine Ansage an die Konkurrenz in der 2. Landesliga West. Der SC will im Kampf um den Aufstieg ein gewichtiges Wort mitreden.

Der SV Oberndorf wollte eigentlich nicht aktiv werden, musste es aber. Nachdem Offensivgeist Ivan Lacko aus familiären Gründen in die Tschechische Republik zurückgekehrt war, klaffte ein großes Loch im System der Melktaler. Das wurde mit Zbynek Pospech gefüllt. Der Weg zum Meistertitel in der Gebietsliga West soll nur über Oberndorf führen.

Beide Vereine haben mit den getätigten Transfers ihre Ansprüche — in aller Deutlichkeit — unterstrichen. Sie wollen es wirklich wissen.