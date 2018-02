Das Leben ist voller Übergangsphasen. Ständig. Die Kunst besteht wohl darin, auf diesen Umstand zu pfeifen. Im Hier und Jetzt zu leben. Das ist nicht immer ganz einfach. Besonders dann nicht, wenn das ersehnte Ziel schon beinahe erreicht ist. Oder wie die „Erste Allgemeine Verunsicherung“ zu singen pflegte: So nah und doch so fern.

Als Fußballer, aktiv von der dritthöchsten Spielklasse abwärts, befindet man sich grade in einer derartigen Übergangsphase. Ohne allerdings zu wissen, wann diese denn nun zu Ende gehen wird. Denn eigentlich hätte der Ball in der Regionalliga, beispielsweise, am vergangenen Wochenende schon wieder rollen sollen. Stattdessen versuchten sich einige Kicker des SKU Amstetten im Langlauf. Auf dem Rasen des Umdasch Stadions. Das Wetter erlaubt‘s.

Was das Wetter momentan nicht erlaubt, ist eine vernünftige Freiluftvorbereitung. Wie denn auch, wenn bei jedem Atemzug die Nasenflügel — kältebedingt — zusammenpicken. In drei Wochen soll es für den Großteil der Bezirksteams wieder losgehen. Ob daraus was wird, steht allerdings noch in den Sternen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als drauf zu pfeifen, und im Hier und Jetzt zu leben. Übergänge kann man nämlich auch genießen.