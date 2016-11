Der SC Wieselburg ist also auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Angesichts der mageren Torausbeute in der abgelaufenen Herbstsaison keine Überraschung. Definitiv notwendig. Vor dem Hintergrund, dass man sich von Offensivakteur Michal Gasparik getrennt hat, noch viel notwendiger.

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit Gasparik ist nachvollziehbar. Zwar hatte der Slowake besonders in der Anfangszeit seines Engagements in der Braustadt gezeigt, über welch beeindruckenden fußballerischen Fähigkeiten er verfügt. Danach ging es aber stetig bergab. Zuletzt war leider offensichtlich, dass es zwischen den beiden Parteien nicht mehr funktioniert. Und sich krampfhaft an etwas festzuklammern, von dem man tief drinnen schon lange weiß, dass es nicht mehr passt, ist einerseits Selbstbetrug, und bringt einen andererseits auch nicht weiter.

Also auf zum nächsten Kapitel. Und das könnte man, so sieht es momentan aus, vielleicht bald aufschlagen können. Die Gespräche mit einem landesligaerfahrenen Akteur seien gut und interessant verlaufen, vernimmt man aus Wieselburg. Und es wäre dem SCW auch zu wünschen. Auf der Suche nach Konstanz ist es oftmals nur ein kleines Mosaiksteinchen, das fehlt. Findet man das, geht es oft schnell wieder aufwärts.