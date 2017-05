Heimlich, still und leise haben sie sich herangepirscht, die Bezirkshauptstädter. Nach zwei Siegen am langen Wochenende liegt der SV Scheibbs plötzlich nur noch vier Punkte hinter Spitzenreiter Kienberg/Gaming. Im Kampf um den Meistertitel in der 2. Klasse Ybbstal haben die Schwarz-Weißen zumindest ihre Außenseiterchancen gewahrt bzw. diese sogar noch ein wenig erhöht.

Die Scheibbser sind seit mittlerweile fünf Partien ungeschlagen. Gegen Aschbach (3:1), Viehdorf (7:2), Allhartsberg (5:2) und Ertl (3:0) heimste man jeweils die volle Punkteausbeute ein. Lediglich im Derby gegen Lunz am See musste man sich mit einem 1:1 begnügen.

Und damit wären wir schon bei einem jener Stolpersteine, die den Bezirkshauptstädtern auf ihrer Reise nach ganz oben womöglich im Weg liegen könnten. In der Offensive ist man zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die Aktionen von Roni Ribeiro Da Silva und György Toth angewiesen. Beiden hatten beispielsweise beim matten Derbyauftritt in Lunz einen rabenschwarzen Tag.

Allerdings schlug der SV ohne den gesperrten Da Silva Titel-Mitfavorit Aschbach mit 3:1. Gelingt es, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, dann geht da vielleicht doch noch was im Kampf um den Titel.