In den letzten Wochen war viel von Gräben zu lesen und hören, die zugeschüttet werden müssten. Inwieweit die tatsächlich existieren bzw. aus Zwecken der Dramatik herbeifabuliert wurden, lässt sich nicht genau sagen. Die Gräben in der Steinakirchner Sportunion, die waren hingegen ziemlich real.

Die Geschichte ist bekannt. Interne Streitigkeiten resultierten im Abschied der Mostviertel Bastards. Jetzt haben die Erlauftaler die Weichen für die Zukunft gestellt. Die lange propagierte Zwei- bzw. Dreiteilung der Union ist durchgezogen worden. Neben dem „Hauptverein“ wurde mit dem TTSV (Tennis, Turnen, Ski, Volleyball) ein neuer Zweigverein gegründet. Dazu existiert noch „Pro Sportunion Steinakirchen“, zuständig für die Abwicklung des Oktoberfestes und Kreditnehmer in Sachen Sporthausbau. Eine neue Struktur, in der man quasi ungestört nebeneinander, und am Ende doch wieder miteinander arbeiten kann.

Auch in Sachen Fußball gibt es Neuigkeiten. Imre Biro soll im Frühjahr für die Tore sorgen. Außerdem wurde mit Ex-Coach Robert Erber ein neuer Sportlicher Leiter installiert. Der Jahreswechsel ist traditionell eine Zeit der Neuanfänge. In Steinakirchen hat man alles in die Wege geleitet, damit dieser gelingt und die Gräben zugeschüttet werden können.