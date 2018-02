Die Causa rund um Stocksportler Patrick Solböck und seine halbjährige Sperre hätte sich zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt zutragen können. Weil der Wanger bei der Österreichischen Meisterschaft Ende Jänner eine abgelaufene Scheibe gespielt hat, verpasst er nun die Heim-Weltmeisterschaft in Amstetten und Winklarn.

Gesperrt hat ihn der Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler, der somit eine seiner größten Medaillenhoffnungen selbst aus dem Rennen nimmt. „Es ist sehr schade um ihn“, heißt es seitens des Verbandes. „Aber es gilt gleiches Recht für alle.“ Stefan Solböck, Obmann des ESV Wang und Vater von Patrick kann das gefällte Urteil nicht nachvollziehen. „Eine brutale Strafe für einen Hobbysportler“, findet er. „Man hätte die ganze Sache auch nach der WM verhandeln können.“

Der Groll und die Enttäuschung der Solböcks sind nun natürlich groß. Vor dem Hintergrund all jener Top-Leistungen, die Patrick für den BÖE schon erbracht hat, fühlen sie sich allein bzw. fallen gelassen. Beim Verband selbst sieht man keine andere Möglichkeit, als dem eigenen Reglement auf Punkt und Beistrich zu folgen. Um das Gesicht zu wahren. Auch diese Sichtweise ist nachvollziehbar. So bleibt die Situation verzwickt. Und am Ende gibt es nur Verlierer.