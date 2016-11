Lesen bildet. Natürlich. Beschäftige ich mich eingehend mit einer Thematik, habe ich im Normalfall mehr Ahnung davon, als der Durchschnitt. Was allerdings auch stimmt: Sport bildet. Wie das?

Nun ja, da gibt es so einige Aspekte. Das beginnt bei Geografiekenntnissen, die durch Fußball-Pickerlhefte oder den aktuellen Europacup-Gegner vermittelt werden. Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein, sagen wir, achtjähriges Kind weiß, wo Tiraspol liegt, wenn nicht der Lieblingsverein im Fernsehen grad gegen ein Team mit dem klingenden Namen „Sheriff“ kickt?

Und dann ist ja da auch noch die Sache mit dem Reisen. Denn, auch Reisen bildet. Und als Sportler reist man eben viel. Mit dem Erfolg wachsen die Distanzen, die man zurücklegen muss. Dadurch kommt man, im Idealfall, in der Welt herum. Nehmen wir zum Beispiel Andreas Simoner. Der Wieselburger Ballonsportler nahm im Laufe seiner Karriere an zahlreichen internationalen Turnieren und Wettkämpfen überall auf der Welt teil. Jüngst bestritt er die WM in Japan. Oder Thomas Gamsjäger. Der Scheibbser war kürzlich als Schiedsrichter bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ungarn im Einsatz.

Wenn also jemand Sport betreibt, dann kann er oder sie ebenfalls was erzählen.