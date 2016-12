Es tut sich was im Ybbstal. Genauer gesagt in Göstling. Der FC hat sich nach einem durchwachsenen Herbst von seinem Trainer, Karl Fürnholzer, getrennt. „Es war einfach Zeit für neue Impulse“, erklärt Florian Fahrnberger, seines Zeichens Sportlicher Leiter der Göstlinger, den Schritt gegenüber der NÖN Erlauftal.

Die Entscheidung kam nicht wirklich überraschend. Nach einem schwachen Saisonstart hatten sich die Ybbstaler zwar wieder etwas gefangen, so richtig kam das Werkl allerdings nie in Schwung. Ein bedingungsloses Bekenntnis zum Trainer war nicht mehr zu vernehmen, die Zeichen standen auf Abschied. Daran konnten auch der Derbysieg in Lunz und das Derbyremis in Scheibbs nichts ändern.

„Es gab aber keinen Streit“, stellt Fahrnberger klar. „Kein böses Blut. Wir wollten frischen Wind reinbringen.“ Und der soll aus den eigenen Reihen kommen. Zwei Urgesteine sollen den FC in die Erfolgsspur führen. Spielertrainer Daniel Schadenhofer kickt seit 2011 in Göstling.

Dem Grestner zur Seite stehen wird Walter Ruspekhofer. Der langgediente Funktionär kennt, ebenso wie Schadenhofer, sowohl Verein als auch Klasse in- und auswendig. Eine etwaige Einarbeitungszeit fällt bei beiden Trainern somit weg. Die Vorzeichen könnten also definitiv schlechter stehen.