Musik aus der Region für die Region: So lässt sich die diesjährige „All Night Long“ wohl am besten beschreiben. Die Big Band Oberndorf lädt am Samstag, 28. Jänner, ab 20.30 Uhr zum Event beim Mostheurigen Wurzenberger in Oberndorf. Als „special guests“ stehen die Oberndorfer Formation three.two.81 und Sängerin Ksenia Skorokhodova auf dem Programm.

Die Formation besteht aus Musikern, die größtenteils aus Oberndorf, aber auch aus Kirnberg, St. Georgen, Scheibbs, Gresten, Göstling und Lackenhof stammen. Darüber hinaus kehrt Schlagzeuger Lukas Rausch für diesen Auftritt quasi zu seinen Wurzeln nach Oberndorf zurück, Sängerin Barbara Neuhauser wird der Big Band eine jazzige, soulige und funkige Stimme verleihen.

Auf dem Programm stehen Klassiker wie „New York, New York“ oder „Take Five“. Etwas Verschnaufpause verschafft den Big-Band-Musikern die russisch-stämmige, mittlerweile in Kirnberg wohnhafte Sängerin Ksenia Skorokhodova, die Interpretationen von „Summertime“ und „Fly me to the moon“ zum Besten geben wird. Zudem wird three.two.81 Lieder von sich hören lassen, die man früher in der Disco oder auch erst gestern im Radio gehört hat.