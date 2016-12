Johannes Distelberger ist seit vielen Jahren beim Verein KulturERLeben tätig. Vor knapp zwanzig Jahren war er Gründungs-Obmann, dann lange Zeit Stellvertreter und mittlerweile das fünfte Jahr wieder Obmann. Anlässlich der Generalversammlung von KulturERLeben ermöglichte er Einblicke ins Wieselburger Kulturgeschehen und wagte einen Ausblick auf das Kulturjahr 2017.

NÖN: Wie definieren Sie Kultur?

Johannes Distelberger: Die Beschäftigung mit Dingen, die kreatives oder künstlerisches Potenzial haben.

Was ist das Besondere am Kulturgeschehen in Wieselburg?

Distelberger: Das Wieselburger Kulturgeschehen ist von zahlreichen örtlichen Gruppen, Initiativen, Vereinen und auch engagierten Einzelpersonen getragen und daher auch so vielfältig wie der Pool dieser kulturell tätigen Personen. Der Mix aus kulturellen Impulsen von außen, wenn immer wieder Musiker, Schriftsteller oder andere Kunstschaffende hierher eingeladen werden, und aus dem hohen heimischen Potenzial an Kreativität und kultureller Schaffenskraft bringt eine ganz besondere Vielfalt hervor.

KulturERleben – welche Idee steckt eigentlich dahinter?

Distelberger: Eine Gruppe von Menschen, die sich schon seit fast 20 Jahren engagieren und Freude daran haben, das kulturelle Leben in der Region zu bereichern. Jeder ist herzlich eingeladen, Ideen einzubringen. Bei den Kulturstammtischen wird regelmäßig über Veranstaltungen und Aktivitäten diskutiert, Meinungen und Ideen werden ausgetauscht und wir freuen uns immer über neue Gesichter. Wer sich gerne beteiligen möchte, kann sich für den Newsletter von KulturERleben anmelden und wird dann rechtzeitig über Termine für den Kulturstammtisch informiert.

Was ist das Besondere an diesem Kultur Abo?

Distelberger: Es bietet ein hochkarätiges Kulturprogramm und vor allem auch einen einzigartiger Mix aus ganz unterschiedlichen kulturellen Aktivitäten: Musik, Bildende Kunst, Literatur, Theater. Im kommenden Jahr sind zehn Veranstaltungen geplant, die alle für sich etwas Besonderes sind, und die wir im Abo zu einem sensationell günstigen Preis anbieten.

Gibt es viele Leute, die das zu schätzen wissen und die Abo-Vorteile nützen?

Distelberger: Derzeit noch zu wenige! Bei vielen haben sich die Vorteile des KulturERleben-Abos noch zu wenig herumgesprochen. Unsere Abonnenten kommen nicht nur in den Genuss von regelmäßigen Kulturerlebnissen, sie haben bei unseren Vorstellungen quasi VIP-Vorteile. Für sie sind immer gute Plätze reserviert und auch bei Veranstaltungen, die rasch ausverkauft sind, ist ihnen ihre Eintrittskarte sicher.

Und das völlig ohne Risiko, die Karten sind nämlich auf andere Personen übertragbar, falls man nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen kann oder möchte. Somit ist das KulturERleben-Abo eigentlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk, mit dem man gar nichts falsch machen kann.

Was war Ihrer Meinung nach das Highlight im abgelaufenen KulturERleben-Jahr?

Distelberger: Das Programm bestand fast ausschließlich aus Highlights. Das „Stadttheater Wieselburg“ hat mich persönlich sehr beeindruckt, zumal ich selbst auf der Bühne stehen durfte. Eine besondere Sache war auch das Orchesterkonzert, bei dem auch das Publikumsinteresse sehr groß war. Ein tolles junges Orchester mit gutem Ruf in perfektem Ambiente im Schloss Weinzierl – einfach eine tolle Sache.

Aber dennoch ist es schwer für mich, da nur einzelne Veranstaltungen hervorzuheben. Ich will ja nichts schmälern und ich finde auch wirklich, dass jeder Beitrag sehens- und erlebenswert war. Und so wird es auch im kommenden Jahr sein.

Was konkret wird das neue

Kulturprogramm bieten?

Distelberger: Was sich bewährt hat und auf jeden Fall wieder kommt, ist „A Day of A Capella“, wo es auch wieder einen Workshop zum Mitmachen geben wird. Ebenfalls ein Renner sind die „Musikalischen Konfetti“ – auch die haben wir wieder im Programm.

Neu ist ein JazzFrühschoppen im Brauhaus mit den Urgesteinen der Wiener Dixielandszene „Blue note Six“ und ein Konzert mit dem neu gegründeten Sinfonieorchester „SinfoNöWest“ unter der Leitung des Dirigenten Ivan Parik. Erfreulicherweise bleibt auch das Stadt.Theater Wieselburg weiter bestehen, gespielt wird 2017 voraussichtlich „Pension Schöller“.

Kultur und Kulinarik gehen zeitweilig Hand in Hand. Wie wird das bei KulturERLeben gelebt?

Distelberger: Das Angebot an ausgezeichneten Weinen istbereits zu einem Markenzeichen von KulturERleben-Veranstaltungen geworden. Auch Midoris asiatische Kochkünste sind dem KulturERleben-Publikum schon ein Begriff.

Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass Ess- und Trinkkultur untrennbar mit allen Kultursparten verbunden sind und daher legen wir auch großen Wert darauf, unsere Kulturveranstaltungen kulinarisch zu „umrahmen“ und die KulturERleben-Abende auch gemütlich ausklingen zu lassen.