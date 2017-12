So ist eine Teilnahme am FIS Snowboard Weltcup in Lackenhof am Ötscher von 5. – 6. Jänner für ihn nicht möglich. Trotzdem lässt sich der Lokalmatador den Heimevent nicht entgehen und will mit seinen Fans das Spektakel genießen. „Benjamin Karl wird seinen Teamkollegen vor Ort die Daumen drücken und am Freitag nach der Siegerehrung seinen Fans für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung stehen“, freut sich Sportlandesrätin Petra Bohuslav über den Besuch des niederösterreichischen Snowboardstars.

Snowboard Weltcup als erstes großes sportliches Highlight 2018

Mit dem FIS Snowboard Weltcup startet das niederösterreichische Sportjahr mit einem Spektakel. Von 5. bis 6. Jänner versammelt sich die Elite des Snowboard Sports für spannende Wettkämpfe in Lackenhof am Ötscher. Am Programm stehen ein Parallelriesenslalom der Damen und der Herren sowie erstmalig ein Mixed-Team-Bewerb. Gefahren wird auf der sogenannten „Distelpiste“.

„Der Snowboard Weltcup ist ein besonderes Highlight des Sportjahres 2018 und damit dieses niemanden entgeht, ist der Eintritt frei“, so Sportlandesrätin Petra Bohuslav über diese einzigartige Sportveranstaltung für die ganze Familie.