Vom Himmel her weiße, dicke Schneeflocken, dazu die Feuerzündungen der Ballonfahrer, Glühweingeruch und gute Musik von 88.6 – es war schon fast kitschig, was den Besuchern der 21. Nacht der Ballone in Lackenhof am Mittwochabend in der Ötscherarena geboten wurde. Da verkrafteten die Gäste sogar, dass die Ballone selbst wegen des Windes und des Schneefalls nicht aufgebaut werden konnten.

Nur die beiden Ballonkörbe des Ballonclubs Ötscherland standen bereit, sorgten mit ihren Zündungen aber trotzdem für staunende Blicke.

Die Einnahmen der Nacht der Ballone kommen wieder bedürftigen Personen oder Familien aus der Region zugute. Der Ötscher-Hochkar Tourismusverband sorgte für die Glühweinausschank, die Ötscherliftgesellschaft führte das Zipfelbob-Race durch.