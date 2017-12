Vor zwei Wochen schien die Welt noch in bester Ordnung. Der in Zypern lebende und aus Deutschland stammende Goldhändler Frank Irrling hatte das ehemalige 4-Stern-Hotel Jagdhof in Lackenhof von Olga Kühhas erworben und den Göstlinger Wolfgang P. Lengauer als Hoteldirektor sowie die gebürtige Lackenhoferin Manuela Benesch als dessen Stellvertreterin eingesetzt. Sofort wurde mit den Adaptierungsarbeiten begonnen. Bereits für 15. Dezember war die Eröffnung geplant.

Dafür muss man sich jetzt zumindest bis Ende Jänner gedulden. Denn in der Vorwoche kam es zum Bruch zwischen Irrling und Benesch auf der einen Seite und Lengauer auf der anderen. Die Gründe dafür sehen beide Seiten sehr differenziert. Woran es gescheitert ist, lest ihr in der aktuellen Erlauftaler NÖN, sowie im ePaper.