Die Geschichte Hotel Jagdhof in Lackenhof ist um ein Kapitel reicher. Statt der geplanten Wiedereröffnung im März ist man jetzt auf neuerlicher Käufersuche.

Denn die Investorengruppe rund um den deutschen Goldhändler Frank Irrling hat sich vom unterschriebenen Kaufvertrag zurückgezogen. Die aktuellen Besitzer Olga Kühhas und Michael Troethandel bleiben jetzt nicht nur auf halbfertigen Umbauarbeiten sondern auch auf nicht bezahlten Rechnungen sitzen.

"4-Sterne-SPA-Hotel etablieren"

„Wir hatten zum Ziel, das Hotel Jagdhof mit dem Charme und Style eines 80er Jahre Landhotels zu einem 4-Sterne-SPA-Hotel zu etablieren. Was anfänglich als kosmetische Reparatur geplant war, hat sich schnell zu einem komplexen Investment und einer Generalüberholung des Hotels ausgeweitet, um das Hotel auf ein Vier-Sterne-Niveau zu führen. Nach reiflicher Prüfung hat sich gezeigt, dass das Hotel in seiner bestehenden Ausstattung und Nutzungsvorhaben aus unserer Sicht nicht rentabel zu führen ist“, erklärt Frank Irrling in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der NÖN. Mehr will Irrling zu diesem Thema nicht mehr sagen.

Für Olga Kühhas ist diese Entwicklung alles andere als erfreulich. „Ich hatte so gehofft, dass der Jagdhof bald wieder aufsperren wird. Er wäre so wichtig für Lackenhof“, sagt Kühhas im NÖN-Gespräch. Noch zum Jahreswechsel hatten Kühhas und Troethandel den Optionsvertrag verlängert und Irrling damit mehr Zeit gegeben, das Geld zu überweisen. Doch es kam kein Geld aus Deutschland, sondern nur ein Rücktrittsschreiben vom Kauf.

"Bleiben auf Rechnungen sitzen"

„Das Bittere ist, dass wir jetzt auf den Rechnungen für Öl oder Strom oder so manch eine angefangene oder auch beendete Reparatur und Sanierung sitzen bleiben. Nur war das teilweise unsere Schuld, weil wir Irrling reingelassen haben, ohne dass vorher das Geld überwiesen worden war. Aber wir wollten eben eine möglichst rasche Wiedereröffnung und haben ihm vertraut. Genauso wie die Mitarbeiter, die bisher noch keinen Lohn erhalten haben“, sagt Kühhas und schließt ein gerichtliches Nachspiel nicht aus.

Sehr betroffen von der neuen Situation zeigte sich auch die designierte Hotel-Direktorin Manuela Benesch: „Es ist schade, dass ein an und für sich gutes Projekt jetzt gleich zwei Mal solch einen Rückschlag erlitten hat. Für mich ist es natürlich bitter, weil ich vor Ort den Kopf dafür hinhalten muss.“

Renate Gruber: "Sind nur in Zuschauerrolle"

Dennoch geben alle Beteiligten die Hoffnung nicht auf. Denn inzwischen laufen schon wieder Verkaufsgespräche mit einem neuen Interessenten. „Jemand, der in Österreich schon mehrere Hotels betreibt“, verriet Kühhas, wollte aber nicht mehr sagen, bevor der Deal nicht endgültig fixiert ist.

„Ich hoffe auf ein Happy End. Wir sind da nur in der Zuschauerrolle“, glaubt auch Bürgermeisterin Renate Gruber noch auf eine positive Lösung.