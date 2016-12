In der Gastronomie gutes Personal zu finden, ist nicht so einfach. Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte, die im Skigebiet Ötscher auch die beiden Gastro-Stätten Ötschertreff und Eibenhütte betreiben, weiß davon in den letzten Jahren ein Lied zu singen.

Im Ötschertreff hat er mit Paul Kisielewsky aus Puchberg am Schneeberg jetzt das zweite Jahr hindurch denselben Gastroleiter. Auf der Eibenhütte ist seit dem Saisonstart ein neues Gesicht der neue „Hüttenchef“. Andreas Dalik ist Perchtoldsdorfer, der seit Jahren in Ybbsitz einen Zweitwohnsitz hat. Im Sommer führt er seit drei Jahren die Gastronomie am Golfplatz Sterngartl im Mühlviertel. In der Wintersaison wird er zum Hüttenwirt – und zwar zu einem mit Leib und Seele, wie er selbst von sich sagt.

Wirt ist ein Verfechter der regionalen Küche

„Diese beiden Schienen lassen sich ideal verbinden. Und ich bin ein Verfechter der regionalen Küche. Ich will ein richtiges Hüttenflair auf der Eibenkogel schaffen, eher weg von den Fast-Food- und Convenience-Produkten hin zu regions- und bergtypischen Speisen, bei denen Wert auf Qualität gelegt wird – auch wenn das ein paar Minuten länger dauert“, sagt Dalik im NÖN-Gespräch. Auch die Selbstbedienung will er durch Service – zumindest im Lokal – ersetzen.

„Vieles wird sich erst einspielen müssen“

Allerdings wird sich das alles in den nächsten Wochen erst einspielen müssen. Denn neben Dalik ist auch die gesamte Hüttenmannschaft auf der Eibenhütte – zwei Köche, zwei Personen im Service und zwei Aushilfen – neu.

Übrigens: Für den begeisterten Skifahrer und Tourengeher Andreas Dalik hat die Eibenhütte noch einen besonderen Reiz. Ich bin der Erste und Letzte auf der Piste und eine Nachtabfahrt hat schon ein besonderes Flair“, weiß Dalik.