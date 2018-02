Alle zwei Jahre lädt die Theatergruppe der Landjugend Steinakirchen zum Theater – diesmal mit einem Lustspiel von Hans Gnant: Millionen im Heu.

Alles dreht sich um ein Bauernehepaar, das plötzlich die Idee hat, sich als Wirtschafterin und Knecht auszugeben, um von Urlaubern, die in einem Autobahn-Stau stehen und kurzfristig auf ihren nahegelegenen Bauernhof kommen, Geld für die verlangten Gefälligkeiten kassieren zu können und sich dadurch auf die Bauersleut ausreden zu können. Bauer Alois gerät dabei einer attraktiven Urlauberin ins Netz, ein anderer Urlauber verschaut sich in die Bäuerin Resi. Zufällig findet eine Urlauberin in der Scheune des Hofes die versteckte Beute eines Bankraubes. Damit gehen die Verwechslungen und Verwicklungen erst richtig los.

„Wir haben das Stück ausgewählt, weil wir auch einmal Unmengen an Millionen in Händen halten wollten“, scherzt Landjugend-Leiterin Kerstin Pöttinger und verspricht jede Menge lustige Pointen. „Jede Probe schweißt uns mehr und mehr zusammen, wir wachsen durch das Theaterspielen über unsere Grenzen hinaus. Vor allem die Flirtszenen werden für die Zuschauer für einige Lacher sorgen“, freut sich Landjugend-Leiter Bernhard Buchebner.