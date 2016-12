Nach vielen Jahren fand am Samstag wieder ein Adventmarkt am Lunzer Kirchenplatz statt.

Nachdem sich der Tourismusverein mit dem Lunzer Advent im Amonhaus eine schöpferische Pause gönnt (die NÖN berichtete), sprang die Lunzer Wirtschaft rund um Annette Enöckl als Hauptorganisatorin als Veranstalter ein. Bei kaltem, aber wunderschönem Winterwetter sorgten der NMS-Chor, Ensembles des Musikvereins Lunz am See, die Lunzer Line-Dancer, zahlreiche Lunzer Vereine und Hobbykünstler sowie die Perchtengruppe Liunze in Montanis Pass für Adventstimmung am Lunzer Kirchenplatz.