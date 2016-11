Lunz am See

Zwölf Jahre lang war der Lunzer Advent im Amonhaus für viele ein fixer Programmpunkt in der vorweihnachtlichen Adventzeit. Was unter Johann Strohmayer klein begonnen hatte, entwickelte sich in den Jahren unter der Obhut des Lunzer Tourismusvereins zu einem über die Grenzen bekannten Adventmarkt in einem überaus stimmungsvollen Ambiente.

Heuer muss man diesen Termin aus dem Kalender streichen. „Wir machen eine kreative Pause. Manchmal muss man sich etwas zurücknehmen, um neue Ideen entstehen zu lassen und Platz für Neues zu schaffen, ohne dass wir alles neu erfinden wollen. Aber wir wollten nicht, dass sich der Lunzer Advent tot läuft“, erklärt Barbara Eigner vom Lunzer Tourismusverein.

Im Februar soll es dann mit allen Beteiligten (Musikverein, Bergrettung, Bildungs- und Heimatwerk, Handarbeitsmuseum und den Hobbykünstlern) eine Sitzung geben, wo über die Zukunft vom „Lunzer Avent im Amonhaus“ beraten wird. „Wenn es passt, starten wir voraussichtlich am ersten Adventwochenende 2017 wieder voll durch“, verspricht Eigner.

Für die Lunzer und natürlich auch für Gäste gibt es heuer aber eine gute Alternative. Die Lunzer Gewerbebetriebe haben sich unter der Leitung von Annette Enöckl zusammengeschlossen und organisieren gemeinsam mit Lunzer Vereinen am kommenden Samstag, 3. Dezember, ab 13 Uhr ein Adventmarkt am Kirchenplatz.

Kirchenplatz war schon früher sehr beliebt

„Dort gab es früher auch einen Adventmarkt, von dem alle immer geschwärmt haben. Jetzt probieren wir, dies wiederzubeleben“, sagt Enöckl im NÖN-Gespräch. Um 13 Uhr wird der Schülerchor den Adventmarkt eröffnen, bei dem auch zahlreiche Hobbykünstler in den umliegenden, leerstehenden Geschäften ausstellen werden. Dazwischen sorgen Ensembles des Lunzer Musikvereins für musikalische Umrahmung. Um 15 Uhr treten die Line Dancer auf und um 17 Uhr besucht der Nikolaus begleitet von mehreren Krampussen den Adventmarkt.