Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer übernehmen die Lunzer wellenklaenge von Suzie Heger. Der NÖN erzählten sie über ihre Pläne und persönlichen Erfahrungen.

NÖN: Sie werden ab 2018 die neuen Intendanten des Festivals wellenklaenge“ und damit die Nachfolge von Suzie Heger antreten. Wie kam es dazu?

Julia Lacherstorfer: „Sie hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Das war für mich natürlich eine große Ehre, aber etwas überfordert war ich zuerst schon. Ich habe dann mit meinem Partner Simon Zöchbauer gesprochen und gemeinsam haben wir begonnen, uns Gedanken zu machen. Sehr schnell hatten wir dann eigentlich ein mögliches Festivalprogramm fürs erste Jahr im Kopf und dann war schnell klar, dass wir die Herausforderung annehmen wollen.“

Wird das wellenklaenge“-Konzept jetzt völlig neu?

Simon Zöchbauer: „Nein, wir können uns mit dem bisherigen Weg von Suzie Heger sehr gut identifizieren. Die Richtung wird sich also nicht viel ändern. Trotzdem wird es Neues geben. Zum Beispiel haben wir zwei neue Workshops geplant: Die Schallwellen-Musikwerkstatt und Composer-Performer-Workshop. Dadurch wird sich das Festival auch etwas anders anfühlen.“

Lacherstorfer: „Die Schallwellen-Musikwerkstatt richtet sich an junge Musikbegeisterte, die sich für Volksmusik und internationalen Folk interessieren! Der Kurs soll auch fortgeschrittene Musikschüler ansprechen, die technisch schon fortgeschritten sind und auch eine gewisse Offenheit für einen kreativen Umgang mit Kulturen und Traditionen mitbringen. Ich bin ja selber mit Musikantenwochen aufgewachsen und hab dann auch später dort unterrichtet, und liebe diese Begeisterung, die dabei entsteht. Das hat mich auch sehr geprägt. Quasi als Pendant dazu gibt es dann eine Woche später den Composer-Performer-Workshop. Er richtet sich an Musikstudenten und Profis. An fünf Tagen kommen drei Dozenten aus den Bereichen Komposition, Improvisation und elektronische Musik nach Lunz – gemeinsam soll etwas kreatives Neues entstehen.“

Was ist abseits der neuen Workshops für das Festival geplant?

Lacherstorfer: „In unserem ersten Jahr haben wir ein nordisch-alpines Thema geplant. Wir haben beide eine große Leidenschaft für nordische Musik entwickelt und konnten in Skandinavien gute Kontakte zu tollen Musikern knüpfen. Außerdem passt es vom Ambiente einfach super – diese Verbindung aus Bergen und Wasser gibt es sowohl in den norwegischen Fjorden als auch in Lunz.“

Zöchbauer: „Die Seebühne ist einfach besonders. Ich war schon sieben Mal als Musiker auf der Lunzer Seebühne zu Gast und jedes Mal bin ich von Neuem beeindruckt. Auf der Bühne zu stehen, der Sonnenuntergang im Hintergrund – es ist einmalig. Diese Möglichkeit möchten wir Musikern aller Genres bieten.“

Die Atmosphäre in Lunz ist etwas Einmaliges.

Lacherstorfer: „Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal bei einer Festivaleröffnung vor einigen Jahren auf der Seebühne gespielt haben, und dieses Konzerterlebnis war ein wirklich magisches Gefühl – mit den Bergen im Rücken und den Leuten vor mir. Wirklich unvergesslich.“

Rückblickend, was hat das Festival für euch persönlich bedeutet?

Zöchbauer: „Für mich als Mitglied von Federspiel war es sehr wichtig. Man kann schon sagen, Suzie Heger und die Wellenklänge haben uns zu einem Teil auch aufgebaut. Die erste Anfrage, auf der Wellenklänge-Bühne zu spielen, das war schon ein Schritt damals. Außerdem ist, wie Julia schon gesagt hat, die Atmosphäre dort einfach ganz speziell und weltweit bei keinem anderen Festival so schnell wieder zu finden.“

Habt ihr euch schon Gedanken für die kommenden Jahre gemacht?

Lacherstorfer: „Ja. Wir möchten gerne viele verschiedene Kunstsparten bei den wellenklængen miteinander verbinden – bildende Kunst, Tanz, Performance ... Wir haben auch überlegt, einmal den Bildhauer Hans Kupelwieser in den Mittelpunkt zu stellen. Generell ist es uns wichtig, zu den Leuten vor Ort einen guten Kontakt zu haben und integrativ zu arbeiten – es soll am Ende ein schönes Festival sowohl für die Lunzer als auch für Leute von überall her sein.