Bio-Lebensmittel, Bio-Bekleidung, Bio-Kosmetik und sogar Bio-Urlaub stehen bei der zweitägigen Fachmesse in Wieselburg auf dem Programm.

Die rund 180 Aussteller informieren über alles, was der Bio-Bereich hergibt. Das vielfältige Messe-Portfolio richtet sich an umweltbewusste Konsumenten und an Fachleute. Vertreten sind natürlich auch zahlreiche Bio-Produzenten aus dem Bezirk.

„Regional, fair und bio“ kauft man im Wieselburger „Gern&Gut“: Obfrau Irene Weiß mit Judith Wolf, Sabine Rottenschlager, Gisela Gnant, Waltraud Wiesbauer und Messe-Präsidenten Uwe Scheutz auf der Bio Österreich. | NOEN

Die 28 Betriebe der BioRegion Eisenstraße nützten die Gelegenheit und präsentierten am Sonntag ihren neuen gemeinsamen Folder mit 28 Geheimtipps für Bio-Konsumenten, Genießer und Naturliebhaber.

Schokolade-Pionier Josef Zotter mit Messedirektor Werner Roher und den Vertretern des Bio Austria-Verbandes Andreas Karl Barth, Otto Gasselich (Obmann Bio Austria) und Verena Auberg. | NOEN

Dass Bio tatsächlich funktioniere und kein Schmäh sei, versicherte einmal mehr Bio Austria Obmann Otto Gasselich: „Es gibt strenge Kontrollen durch externe Experten, und diese Kontrollen sind gut und wichtig, sie liegen im Interesse der Konsumenten.“ Darüber hinaus würden gerade die Richtlinien der österreichischen Verbände laufend aktualisiert und verbessert.