Frühaufsteher erwartet auf den Mostviertler Skibergen purer Skispaß und kulinarischer Hochgenuss. Jeden Samstag im Februar und März startet eines der Skigebiete Gemeindealpe-Mitterbach, Annaberg, Göstling-Hochkar und Lackenhof-Ötscher frühmorgens seine Lifte.

Treffpunkt ist bereits um 6.30 Uhr auf den Skibergen. Nach einer Stärkung beim Ötscher:Grill entführt der Guide auf die frisch präparierten Pisten und zeigt die absoluten Logenplätze in den unberührten Skigebieten.

Fred Lindmoser

Einkehrschwung zum Hüttenbrunch

Wenn es jetzt schon in den Wadln juckt: Das ist längst noch nicht alles. Wer bis zum Vormittag exklusiven Pistenspaß genossen hat, darf sich jetzt auf den Einkehrschwung in die Hütte freuen. Der Hüttenwirt kredenzt Mostviertler Spezialitäten und serviert seine ganz persönliche Geschichte dazu. Frisch gestärkt und voller neuer Energie geht es zurück auf die Piste – oder ab in den Liegestuhl. Dort lässt es sich mit Blick ins Mostviertel herrlich entspannen und Sonne tanken. Skigenuss pur.