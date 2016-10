Und das, obwohl sich einige Hindernisse auf dem Weg des Purgstallers zur erfolgreichen Titelverteidigung aufgebaut hatten. Im oberösterreichischen St. Agatha verlor Schagerls VW Golf Rallye TSFI-R bereits im ersten Trainingslauf eine große Menge an Öl. Nur mit viel fahrerischem Geschick vermochte der Titelverteidiger einen Unfall zu verhindern. Schagerl: „Schuld war ein gebrochenes Ölfiltergehäuse am Motor.“

Familiäre Rallyeszene

Nun ist die österreichische Rallyeszene, bei aller Konkurrenz, eines ganz besonders: familiär. Man kennt sich. Und wenn nötig hilft man sich auch. „Dankenswerterweise stellte Robert Aichsleder seine Werkstatt zur Verfügung“, schilderte Schagerl. „Und als sich dann herausstellte, dass der Motor gröberen Schaden genommen hatte, half uns Peter Ramler aus der Klemme.“ In der Werkstatt des Motorenbauers fanden sich alle benötigten Ersatzteile. Eine Nachtschicht später erklang am Sonntag um 3 Uhr Morgens erstmals wieder das Brummen des Motors.

Das Setup des Boliden war allerdings nicht mehr optimal. Die Erwartungen somit eher gedämpft. Doch Karl Schagerl wuchs über sich hinaus und bewies, dass er zu Recht an der Spitze der österreichischen Bergrallyeszene steht. Nach Rang drei im ersten Wertungslauf der Gruppe E1 (über zwei Liter Hubraum) folgte in Lauf zwei die beste Zeit des Wochenendes aller Tourenwagen.

Dank dieser Meisterleistung fing der Purgstaller seinen Konkurrenten Herbert Pregartner in der Endabrechnung noch um 0,6 Sekunden ab, entschied das Rennen in St. Agatha für sich und kann vor dem letzten Rennen im italienischen Cividale Castelmonte nicht mehr von Platz eins der Division III der österreichischen Bergmeisterschaft verdrängt werden. „Ein Triumph, mit dem am Samstag wohl keiner mehr gerechnet hatte“, jubelte der alte und neue Berg-Staatsmeister. „Nach diesem ausgesprochen abenteuerlichen und anstrengenden Wochenende gilt natürlich ein ganz besonderer Dank meinem Team sowie allen Freunden und Helfern.“

Start für Österreich als gerechter Lohn

Dank seiner seit Jahren starken Leistungen hat sich Karl Schagerl auch dafür qualifiziert, Österreich bei internationalen Wettbewerben zu vertreten. Diese Ehre wird ihm am 8. und 9. Oktober zuteil. An diesem Wochenende steigen in Sternberk (Tschechien) die FIA Hill Climb Masters. 140 Fahrer aus 17 Nationen werden an den Start gehen.

Schagerl ist einer davon. Er und seine Kollegen Christian Schweiger, Ferdinand Madrian und Erich „Tessitore“ Weber werden versuchen, Rang drei in der Nationenwertung der letzten Masters in Eschdorf zu verteidigen bzw. zu verbessern.