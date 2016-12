Karl Teufel ist in Lackenhof geboren. Sein Vater ist drei Wochen später im Krieg gefallen. Mit seiner Mutter ist er nach Wieselburg gezogen, dort aufgewachsen, dann nach Scheibbs gezogen, ehe er in Lunz bei der Firma Friedrich Berger seine Zimmerer-Lehre begann. Ein Beruf, der ihn bis heute prägt.

Museum spiegelt Geschichte Lackenhofs wieder

Seit 50 Jahren sammelt er alte Exponate – von seinem Handwerksberuf aber auch mit Lackenhof-Bezug. „I bin al Lackenhofer und hob mei Hoamat gern“, ist sein Lebensmotto. Am Nationalfeiertag 2014 eröffnete er in der alten Volksschule in Lackenhof seine Privatmuseum „Altes Handwerk neu gelebt“. Ein Museum, das neben er Geschichte des Zimmererberufes und der Holzknechte auch die Geschichte Lackenhofs widerspiegelt. „Ich habe hier einen Querschnitt meiner Sammlung ausgestellt. Da sind Skier aus den 30er-Jahren genauso zu sehen wie Heubodengeräte, Sauschragen oder Inventar einer Holzknechthütte und natürlich Zimmerer-Werkzeug – vom Spanhobel, der älteste stammt aus 1819, bis hin zu Gradsägen. Da stammt mein ältestes Stück aus dem Jahr 1767“, schildert Karl Teufel stolz. Aber nicht nur Werkzeug ist in seinem Privatmuseum zu sehen.

Auch Regionsgeschichte findet sich im Museum

Karl Teufel hat auch zahlreichen bekannten Lackenhofern einen Platz gewidmet. Von Florian „Flurl“ Walsberger, über „Kaiser“ Karl König, Bergrettungs-Mitbegründer Karl Benesch bis zu „Sogfeiler“ Johann Stüber – zu allen hat Karl Teufel besondere Geschichten parat. Und auch Lackenhofer beziehungsweise Regionsgeschichte findet sich im Museum – so etwa Teile vom eingestürzten Dachstuhl des Hallenbads vom Sporthotel Lackenhof oder ein Original-Pilot vom Lunzer See. Nicht zu vergessen Bilder der legendären Lackenhofer Schuhplattlergruppe „Edelweiß“, dessen Obmann Karl Teufel viele Jahre war.

Mehr als 2.000 Besucher haben in den letzten zwei Jahren Teufels Privatmuseum besucht – darunter viele Kinder und Schüler, denn Teufel kooperiert auch mit dem Kinderclub Lindhorn und hat eine lebende Werkstätte eingerichtet, wo die Kinder sich beim Bohren, Nageln oder an der Hobel- und Schindelbank versuchen können.

Öffnungszeiten

„Altes Handwerk neu gelebt“ – Ausstellung in der Volksschule Lackenhof, geöffnet jeden Donnerstag von 9 bis 11 und 14 bis 16 Uhr und nach telefonischer Voranmeldung: Karl Teufel, Tel. 07480/5258