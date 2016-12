Knapp 1.000 Besucher bei fünf Vorstellungen, professionelle Ton-, Licht- und Bühnentechnik, eine 17-jährige Regisseurin, ein stolzer Musikschuldirektor und 24 begeisterte Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren als Musicaldarsteller.

Was Regisseurin Emilia Heigl sowie Johannes und Midori Distelberger und ihr Team in den letzten Wochen mit den Wieselburger Musikschulkindern einstudiert hatte, war beeindruckend. Für das Musical „Die Weihnachtsmäuse“ gab es bei der Premiere am Freitag im Festsaal des Schlosses Weinzierl tosenden Applaus und Standing Ovations – und das völlig zu Recht. Ein Kompliment allen Beteiligten.

Weitere öffentliche Aufführung: 17. Dezember, 16 Uhr, Festsaal Schloss Wieselburg. Nur mehr Restkarten!

