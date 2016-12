Das 24-köpfige Musicalensemble der Musikschule Wieselburg: Die jungen Damen fühlen sich wie echte Stars, wenn sie auf der Bühne stehen dürfen. Man sieht ihnen die Freude am Musicalprojekt förmlich an. Am Donnerstag, Freitag und Samstag spielen sie das Stück „Die Weihnachtsmäuse“ vor insgesamt mehr als 1.000 Zuschauern im Festsaal des Francisco Josephinum.

| NOEN, privat