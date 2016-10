Seit dem heurigen Schuljahr besteht für Schüler der Volksschule Scheibbs erstmalig die Möglichkeit, an einer Bläserklasse teilzunehmen. Das Besondere des von der Lehrerin Barbara Papsch geschaffenen Projekts: Von Beginn an musizieren die Kinder gemeinsam in einem Orchester. 17 Kinder der vierten Klassen haben sich angemeldet und lernen seit September sämtliche Blasinstrumente kennen.

Enge Zusammenarbeit mit Schmelzer Musikschule

Jeder der jungen Nachwuchsmusiker hat die Chance, jedes einzelne Instrument auszuprobieren, ehe die Lehrer mit den Kindern gemeinsam bestimmen, wer welches Instrument lernen sollte.

Die Bläserklasse arbeitet eng mit der Schmelzer Musikschule Scheibbs, welche von Musikschuldirektorin Irene Kraus geleitet wird, zusammen. Neben dem normalen Musikunterricht gibt es eine wöchentliche Theorie- und eine Orchesterstunde. Sogar die ersten Auftritte hat die Bläserklasse schon geplant.

Die Gruppe wird sowohl wesentlich von der Sparkasse Scheibbs unterstützt, welche die Finanzierung aller Instrumente übernommen hat, als auch von der Stadtgemeinde und den Scheibbser Musikvereinen.