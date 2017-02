Seit 1960 gibt es das Vermessungsamt in Scheibbs. Seit 1997 allerdings nur mehr als Dienststelle, die dem Vermessungsamt Amstetten zugeteilt ist. Ab 1. Juli dieses Jahres werden die Räumlichkeiten der Scheibbser Dienststelle im Bundesamtsgebäude in der Erlaufpromenade leerstehen. Denn Ende Juni übersiedelt die Dienststelle endgültig nach Amstetten, wo künftig die Agenden der Bezirke Scheibbs, Amstetten und von Teilen des Bezirkes Perg behandelt werden.

Die vier noch in Scheibbs tätigen Mitarbeiter kommen nach Amstetten und St. Pölten. Für zwei dieser Mitarbeiter gibt es individuelle Lösungen, da diese bereits 2018 in Pension gehen können.

Kundenfrequenz in den Ämtern ist im Sinken

„Die Überarbeitung unserer Standortstruktur ist eine Folge der Rechnungshofprüfung von 2013. Damals wurde angemerkt, dass unser Netz an Dienststellen zu dicht und im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß sei. Daraufhin haben wir unsere Dienststellen in ganz Österreich, darunter auch die 55 Vermessungsämter, einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen und sehr behutsam ein neues Standortkonzept erstellt“, erläutert Herbert Renner, Pressesprecher des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, auf Anfrage der NÖN.

Für die Kunden ändere sich durch die Auflassung der Scheibbser Dienststelle nichts. „Es entsteht ihnen kein Nachteil“, versichert Renner. Denn sämtliche Geodaten des Scheibbser Bezirks seien bereits digital erfasst. Das gelte auch für alle Archivdateien. „Generell muss man sagen, dass österreichweit seit der Inbetriebnahme unseres Geodatenportals die Kundenfrequenz in den Ämtern selbst stark zurückgegangen ist. Außerdem sind sämtliche Arbeitsplätze so flexibilisiert, dass egal von wo in Österreich sämtliche Anfragen sofort erledigt werden können“, schildert Herbert Renner.

„Finanzamt Scheibbs nicht zur Diskussion“

Das ebenfalls im Bundesamtsgebäude untergebrachte Finanzamt bleibt übrigens unverändert in Scheibbs bestehen, nachdem sich im Vorjahr ebenfalls Zusammenlegungstendenzen geäußert haben. „Das Scheibbser Finanzamt wird definitiv nicht geschlossen werden. Es gibt aktuell keine diesbezüglichen Überlegungen“, erklärt Johannes Pasquali, Pressesprecher des Finanzministeriums gegenüber der Erlauftaler NÖN.