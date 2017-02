Nach dem Rücktritt von SPÖ-Vizebürgermeister Josef Grasberger ( wir berichteten, siehe hier und unten) tagte am Donnerstag der Grestner Gemeinderat. Dabei gab es bei den Neuwahlen keine Überraschungen.

Der 48-jährige Harald Gnadenberger (SPÖ) ist neuer Vizebürgermeister, August Scheinhart (SPÖ) rückte in den Gemeindevorstand nach. Neu im Gemeinderat ist Johannes Füsselberger.

Rund um den Rücktritt von Josef Grasberger hatte es ja auch einige Diskussionen gegeben. Die ÖVP ortete „mangelnden Informationsfluss“ und „keinen Willen zur Zusammenarbeit“.

Wie sie ihr Missfallen bei den Neuwahlen ausgedrückt hat und was der neue Vizebürgermeister in seiner Antrittsrede betonte, das lest Ihr in der kommenden Erlauftaler NÖN.