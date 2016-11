Mit der „Nacht der 1.000 Lichter“ in Neubruck setzte Organisatorin Veronika Preyer am Abend vor Allerheiligen einen berührenden Kontrapunkt zu Halloween. In einem Benefizkonzert in der Töpperkapelle erbrachten über ein Dutzend Musiker und Sänger Klassisches und Volksmusik ihr Bestes, umrahmt von besinnlichen Gedanken, die Diakon Dietmar Ramharter vortrug. Das Konzert war eingebettet in die Veranstaltung „Ein Stück Sternenhimmel zum Mitnehmen“ im Passivhaus Eisenstraße. „Ich bin glücklich, mit dieser Veranstaltung meinen Beruf als Dekorateurin mit meiner Leidenschaft, der Musik, verbinden zu können“, betont Veronika Preyer.

In und vor der Töpperkapelle lauschten zahlreiche Besucher den Klängen, die unter anderem von Sisters in Voice, Kathrin Matzenberger, Bernhard Karoh, Herbert Schnalzer jun. und weiteren musikalischen Gästen stammten. Die Herzen der Gäste eroberten die beiden jungen Musiker Xaver Franz Preyer und Christian Hinterleitner mit ihrer Darbietung auf der Steirischen Harmonika.

An beiden Veranstaltungstagen gab es ein umfangreiches Programm – von der Adventpräsentation im Passivhaus Eisenstraße (ist noch bis 18. Dezember jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr zu sehen) über den Dia-Vortrag der Paragleiter Hanspeter Schager und Walter Taferner bis zum Bergknappenplattler der Schuhplattler Edelweiss aus Lackenhof.