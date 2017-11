Zwei Kandidaten für den Landesvorstand und vier Delegierte waren bei der Viertelsversammlung von Bio Austria neu zu wählen. Obmann Otto Gasselich (Lassee) und Geschäftsführer Andreas Karl-Barth bedankten sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Stefan Taschl aus Kirchberg und Poldi Adelsberger aus Randegg für ihr Engagement für die Biobauern des Mostviertels in den letzten 6 Jahren.

Die beiden Vorstände zeichnen sich für das sehr lebendige und erfolgreiche Vereinsleben in der Region verantwortlich. Anschließend wurde der Biberbacher Biobauer Helmut Heiden und Josef Leichtfried aus Ruprechtshofen neu in den Landesvorstand gewählt. Beide sind fest in der Bioszene verankert und ihre Betriebe sind Aushängeschilder der biologischen Wirtschaftsweise.

Weiters wurden vier neue Delegierte für die Vertretung der Region im Bundesverband von Bio Austria gewählt, da Marianne Fuchsluger aus Ybbsitz, Franz Edermayr aus Allhartsberg und Karl Huber aus Windhag wegen Pensionierung ausscheiden und die Mitgliederzahl im Viertel gestiegen ist. Neu dabei sind Heiden Helmut (Biberbach) als Vorstand, Wagner Gottfried (Waidhofen/Ybbs), Florian Zeitlhofer (Behamberg) und Beate Wagner (Frankenfels). Als Ersatzdelegierte fungieren künftig Bettina Reisenbauer (Kirchberg) und Elfriede Pfaffenlehner (St. Anton/Jeßnitz).