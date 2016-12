Crowdfunding heißt, wildfremde Menschen für eine Idee so zu begeistern, dass sie bereit sind, Geld in diese Idee zu investieren. Genau das versucht nun erstmals auch die Neubruck Immobilien GmbH (NIG), wobei sie nicht unbedingt nur „wildfremde“ Menschen ansprechen will, sondern auch Förderer der Region. Und so will die NIG bis Juli 2017 ersten Ferien-Apartments im Schloss Neubruck errichten.

„Andreas Töpper war ein Mann von hohem Innovationsgeist im 19. Jahrhundert. Diesen Geist nehmen wir uns heute als Vorbild und starten dieses für ein touristisches Projekt in der Region neuartige Finanzierungsinstrument“, zeigte sich NIG-Geschäftsführer Andreas Hanger voll Feuer und Flamme für diese Idee. Am Freitag ging die Kampagne über die Plattform http:// gemeinsam.noeregional.at offiziell online und konnte zum Start bereits die ersten zwölf Investoren (1.750 Euro) registrieren. Für die Unterstützer gibt es allerdings keine Beteiligung oder verzinste Rückflüsse sondern attraktive Belohnungen wie Übernachtungs-Packages, Konzerte in der Töpperkapelle oder die Gravur des Namens in eine Schlossherren-Tafel. Kampagnen-Ziel sind mindestens 20.000 Euro.

„Eine tolle Idee. Die Region braucht Betten und ein schöneres Ambiente als im Schloss kann ich mir nicht vorstellen.“

Heribert Reschinsky

„Das ist ein erster Richtwert für uns. Denn klarerweise wollen wir diese Crowdfunding-Idee nicht nur für die Mitfinanzierung, sondern auch als Marketinginstrument und Gradmesser des Interesses nutzen“, betont Andreas Hanger, der hofft, dass sich sowohl Gäste als auch Einheimische an diesem innovativen Projekt beteiligen werden. „Mit dem Bau von Ferien-Apartments stärken wir den Standort Neubruck und schaffen neue, dringend benötigte Nächtigungsmöglichkeiten im südlichen Mostviertel. Denn gerade bei Veranstaltungen oder Hochzeiten haben wir bemerkt, dass wir dringend Betten in unmittelbarer Nähe brauchen“, sagt Hanger.

Insgesamt sollen sechs Ferienapartments für zwei bis acht Personen entstehen. Diese umfassen Wohnraum mit Einbauküche, Bad, Ausziehcouch, Flat-TV, WLAN und ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Die barrierefreien Apartments befinden sich im Erdgeschoß und im ersten Stock des Töpperschlosses - mit Blick auf die Töpperkapelle, den Innenhof oder auf die prächtige Parkanlage.

Die Crowdfunding-Kampagne soll helfen, einen Teil der Umbaukosten abzudecken. Schafft die Neubruck Immobilien GmbH das Funding-Ziel von 20.000 Euro, wird das erste Apartment umgebaut. Entwickelt sich das Crowdfunding-Vorhaben besonders erfolgreich, sind bis zu fünf weitere Apartments geplant.

Die Crowdfunding-Belohnungen

im Detail:

50 Euro: VIP-Einladung zur Eröffnung, Gravur des Unterstützer-Namens in die Schlossherren-Prunktafel, Gutschein für Kaffee und Mehlspeise in der Café-Konditorei Reschinsky

80 Euro: Exklusives Konzert in der Töpperkapelle, Gravur des Unterstützer-Namens in die Schlossherren-Prunktafel, VIP-Einladung zur Eröffnung, Gutschein für Kaffee und Mehlspeise in der Café-Konditorei Reschinsky

140 Euro: Eine Nacht im Schloss, Gutschein für eine Übernachtung in einem Apartment nach Wahl (gilt für maximal 4 Personen) und Abendessen für 2 Personen, Wilde Wunder Card

260 Euro: Ein Wochenende im Schloss, Gutschein für ein Wochenende (2 Nächte) in einem Apartment nach Wahl (maximal 4 Personen), Karten für Kultur-Veranstaltung „kulturglut“ (2 Personen), Wilde Wunder Card

600 Euro: Urlaubs-Gutschein für 10 Einzel-Nächtigungen (1 Person), Wilde Wunder Card

720 Euro: Urlaubswoche im Schloss, Gutschein für eine Woche (Samstag bis Freitag, 6 Nächte), kostenloses Elektroauto während des Aufenthalts, Wilde Wunder Card

http://gemeinsam.noeregional.at