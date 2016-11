Neubruck , Gaming

Sechs Adventmärkte in der Eisenstraße und der Moststraße entfachen die Vorfreude auf Weihnachten.

Unter dem Verbund „Flammende Weihnacht“ treten Ybbsitz, Waidhofen an der Ybbs, Gaming, Neubruck, Seitenstetten und St. Peter/Au heuer erstmals gemeinsam auf. Die Kooperation wurde im Rahmen des LEADER-Projekts „Kultur & Advent Eisenstraße“ von Projektträger Mostviertel Tourismus gemeinsam mit den Gemeinden und Adventmärkten entwickelt.

Schlösser, Schmieden, Stifte und Klöster

Die Verantwortlichen der Adventmärkte brüteten in den vergangenen Monaten intensiv über Qualitätskriterien und Marketingauftritt, professionell begleitet von der Markenagentur petrichor. „Die Märkte haben durch die Zusammenarbeit ihr eigenes Profil geschärft. Das gemeinsame Dach ‚Flammende Weihnacht – Most und Eisen glühen‘ bringt diese Stärken auf den Punkt und bringt Topveranstaltungen wie die Ybbsitzer Schmiedeweihnacht oder die Kartausenweihnacht zusammen“, betont Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger.

Schlösser, Schmieden, Stifte und Klöster – die Adventmärkte der Most- und Eisenstraße finden an ganz besonderen Orten statt. Strahlende Lichter und wärmende Feuer verzaubern die geschichtsträchtigen Plätze, Häuser und Höfe in Waidhofen, Ybbsitz, Gaming, Neubruck, St. Peter/Au und Seitenstetten.

Auftakt in Neubruck und St. Peter

Den Auftakt machen die „Flammende Familienweihnacht“ im Töpperschloss Neubruck sowie die „Flammende Schlossweihnacht“ in St. Peter am 26. und 27. November. Den Schlusspunkt am letzten Adventwochenende setzt die „Flammende Schmiedeweihnacht“ in Ybbsitz (17. und 18. Dezember).