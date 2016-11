Es ist die süßeste Ansiedlung im interkommunalen Betriebsgebiet Neubruck: Bis März 2017 errichtet der Scheibbser Traditionsbetrieb Reschinsky auf einem 4.600 Quadratmeter großen Grundstück einen neuen Produktionsstandort.

"Investition in die Zukunft"

Erster Schritt der Bauarbeiten war die Errichtung des Hochwasserschutzes im Frühling, mittlerweile nimmt der moderne und in den Farben des Unternehmens gestaltete Neubau immer konkretere Formen an. „Wir sehen die Produktionsstätte in Neubruck als Investition in die Zukunft und als Standortsicherung.

Das Scheibbser Stammhaus wird unverändert weitergeführt, aber wir können künftig Teile der Produktion und der Logistik viel besser organisieren“, berichtete Heribert Reschinsky beim Lokalaugenschein mit der Scheibbser Bürgermeisterin Christine Dünwald und Andreas Hanger, Geschäftsführer der Neubruck Immobilien GmbH.

"Liegen voll im Zeitplan"

Beim Bau setzte Heribert Reschinsky auf regionale Partner. Neben der Firma Traunfellner ist das Unternehmen Ratay federführend an den Arbeiten beteiligt. „Wir liegen voll im Zeitplan, die Firmen leisten ausgezeichnete Arbeit. Wir sind zuversichtlich, im März den Betrieb in Neubruck aufnehmen zu können“, freut sich Reschinsky.

In der Planungsphase band der Firmenchef die Mitarbeiter intensiv ein. Auf das Grundstück am nordwestlichsten Teil des Neubrucker Areals wurde der Konditormeister durch Zufall aufmerksam. Für die Regionspartnergala im Herbst 2014 lieferte Reschinsky Mehlspeisen, dabei stach ihm die Parzelle sofort ins Auge. „Je öfter ich jetzt auf das Areal komme, desto mehr Freude habe ich mit meiner Entscheidung, hier eine Produktionsstätte zu bauen“, betont Reschinsky.