Kein Platz für Nörgler in Purgstall .

Einen besonderen Neujahrswunsch äußerte Bezirkshauptmann Johann Seper beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Purgstall am Donnerstagabend in seiner Grußbotschaft: „Bitte lassen wir uns nicht von den chronischen Pessimisten und Nörglern anstecken. Gehen wir optimistisch ins Jahr 2017. Tragen wir jeder unseren Teil dazu bei, dass es ein gutes Jahr ist. Denn wir leben in einem sehr erfolgreichen, sicheren und vor allem wunderschönen Land.“

„2016 war das Jahr der Projekte"

Ein Appell, der sich als „geheimes“ Motto durch den gesamten Neujahrsempfang zog. Denn Optimismus versprühten auch Festredner Landesrat Karl Wilfing und Purgstalls Bürgermeister Christoph Trampler, der das Jahr 2016 in Bildern Revue passieren ließ und auch einen kurzen Ausblick auf 2017 gab. „2016 war das Jahr der Projekte – von den Infrastrukturvorhaben über Wohnbauprojekte und Erneuerungen im Gemeinde-Fuhrpark bis hin zum Start der Stadterneuerung, deren ersten Schritt, die Neugestaltung des Kirchenplatzes, wir 2017 umsetzen wollen“, betonte Trampler.

Ebenfalls im heurigen Jahr realisiert werden soll die Fertigstellung des Eingangsbereiches Erlaufschlucht. Eine neue Infostelle, ein Kassengebäude, Technik- und Lagerräume sowie ein öffentliches WC sollen dort entstehen. „Dank des Einsatzes von Toni Erber hat uns das Land die höchste Förderstufe zugesichert“, freute sich Trampler.

Kommunalsteuer steigt seit 2012 stetig an

Stolz zeigte sich der Ortschef auch über die Einnahmenentwicklung der Gemeinde. „Unsere Kommunalsteuereinnahmen sind in den letzten fünf Jahren konstant gestiegen. 2012 lagen diese noch bei 1,31 Millionen Euro, 2016 nahmen wir bereits 1,62 Millionen Euro ein“, frohlockte Trampler.

Höhepunkt des von Franz Kramml moderierten und von Anton Sauprügl und Regina Renth-Wagner musikalisch umrahmten Neujahresempfanges waren einmal mehr die Ehrungen, die Bürgermeister Trampler gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Birgit Ressl und Landesrat Karl Wilfing durchführte. Die höchste Ehrung des Abends durfte dabei Gemeindearzt Johannes Bergauer entgegennehmen. Er feierte im Vorjahr seinen 60. Geburtstag, ist seit 1990 Gemeindearzt und erhielt dafür den Ehrenring in Gold der Marktgemeinde Purgstall.

Den Abschluss des offiziellen Teils bildete die Spendenübergabe an Franz Winter, den Direktor der Schule Rogatsboden. Die Purgstaller Gemeindemandatare und Amtsleiter Franz Haugensteiner spendeten wieder 450 Euro für die Schule.

Ehrungen der Marktgemeinde

Kategorie Politik

Ehrenring in Silber: Hubert Sturmlechner (ÖVP Gemeinderat von 2005 bis 2016, davon sechs Jahre geschäftsführender Gemeinderat). Ehrennadel der Marktgemeinde: Dietmar Gindl (ÖVP Gemeinderat von 2010 bis 2015, Wirtschaftsbundobmann)

Kategorie Bildung

Cölestin-Schachinger-Medaille in Gold: Anton Baumgartner (nach 17 Jahren als Direktor der HS/NMS Purgstall seit 1. Dezember 2016 in Pension).

Kategorie Wirtschaft, Kultur, Sport, Gesundheit:

Ehrenring in Gold: Johannes Bergauer (seit 1990 Gemeindearzt in Purgstall, feierte 2016 seinen 60. Geburtstag).

Cölestin-Schachinger-Medaille in Gold: Walter Mittendorfer (Gründungsmitglied und seit 1971 Obmann der Sportunion VB Purgstall, die 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum feierte), Friedrich Fischer, Johann Scharner (beide 40 Jahre Theatergruppe Purgstall, Spielleiter beziehungsweise Regisseur).

Cölestin-Schachinger-Medaille in Silber: Gerhard Plank (seit 2003 Obmann der SVg VB Purgstall, die 2016 ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum und den Meistertitel in der 1. Klasse West sowie den NÖ-Meistercupsieg feierte), Gertrud Prankl (40 Jahre Theatergruppe Purgstall).

Ehrennadel: Franz Proidl (NÖ Landesregierung, Abteilung Brückenbau), Dominik Distelberger (Olympia-Teilnehmer in Rio 2016).

Dank- und Anerkennungsurkunde: Heribert Auer (Schnittgarten bei der Ampelkreuzung Kirchenstraße/B25).

Feuerwehr-Ehrungen:

FF Purgstall: 40 Jahre: Franz Ditzer, Rudi Karner; 30 Jahre: Alois Größbacher.

FF Feichsen: 50 Jahre: Franz Krenn.

FF Busatis: 30 Jahre: Anton Gützer.